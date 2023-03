VIDEO. Messi recibe abucheos en el Parque de los Príncipes

Hace unas semanas la renovación de Leo Messi por el París Saint-Germain parecía un mero trámite. Desde entonces, con el Mundial en el bolsillo, la continuidad del argentino más allá de 2024 no parece cantada y hoy el campeón del mundo con la ‘Albiceleste’ fue abucheado en el Parque de los Príncipes.

Algo que suele pasar pocas veces, el histórico futbolista argentino no fue bien recibido por los aficionados parisinos previo al juego ante el Stade Rennais, caso contrario a Kylian Mbappé, que fue ovacionado por los seguidores presentes en la casa del PSG.

Hace unos días ‘Le Parisien’ explicó que por ahora, la renovación parece estar estancada. Todo apuntaba a que Messi seguiría jugando en París la temporada que viene, pero también es cierto que la eliminación en Champions podría haber sido una de las claves de que todavía no sea una realidad.

Desde la capital francesa también se explica que hay un principio de acuerdo que se pactó en diciembre, pero desde entonces ha habido pocos avances. Con los números en la mano, nadie discute su calidad y en el PSG se quiere apostar por renovar un proyecto que ha quedado lejos de conseguir la ansiada ‘orejona’ y, tanto Leo Messi como Kylian Mbappé, seguirían liderándolo en el caso de que ambos decidan quedarse en París.

Al igual que los aficionados dicen la suya, él también quiere saber que proyecto tienen en mente los dirigentes. Galtier, quien no tiene su continuidad asegurada, afirmaba que “dependía de él”. En el PSG habrá cambios en los próximos meses y todos están pendientes de cuáles serán.

Jorge Messi, padre de Leo, salió a desmentir hace un par de días una información que indicaba que el futbolista argentino había abandonado el entreno del PSG tras discrepancias con el técnico Christophe Galtier.

Jorge Messi denies three stories:

▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.

“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023