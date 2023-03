Japón conquista el Clásico Mundial de Béisbol

Con jonrones de Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, además de un cierre estelar del astro Shuhei Ohtani, el equipo de Japón venció este martes en la final en Miami al conjunto de Estados Unidos 3×2 para titularse invicto (7-0) y por tercera vez en el Clásico Mundial de béisbol.

Esta fue la tercera corona de los nipones (2006, 2009 y 2023), mientras que el conjunto de las barras y las estrellas, que contó con vuelacercas de Trea Turner y Kyle Schwarber, no pudo revalidar el título conseguido en la cuarta edición en el 2017.

El estelar torpedero de los Filis de Filadelfia, Turner, volvió a sonar el madero para su quinto vuelacerca del torneo y el cuarto en la ronda eliminatoria, para poner a Estados Unidos al frente en el segundo inning 1×0.

Con su cinco cuadrangulares, Turner empató la marca de todos los tiempos para un solo torneo de este tipo, que ahora comparte con el surcoreano Seung-Yeop Lee desde el 2006.

Empero, acto seguido, al cierre de ese capítulo, el toletero Murakami, el hombre que dejó tendido la víspera a los mexicanos, sonó toletazo de cuatro esquinas al segundo nivel del jardín derecho para igualar el marcador 1-1.

Japón llenó las bases después del bambinazo con apenas un out y Lars Nootbaar en la caja de bateo, el mánager Mark DeRosa decidió sacar a Merrill Kelly por el relevista zurdo Aaron Loup (Angelinos), quien permitió la segunda carrera en una jugada de selección al cuadro interior.

En el cuarto capítulo, el relevista Kyle Freeland permitió también largo jonrón de Okamoto entre el jardín izquierdo y central y la novena nipona se fue al frente 3×1.

El apagafuegos Freeland colgó el cero en el quinto pese a dar una base por bolas al dominar a Nootbaar (elevado), el peligroso Ohtani (roletazo a primera), quien fue bateador designado y lanzó de apagafuegos en el noveno, y Yoshiba también con rodado.

That was the most ELECTRIC ending we could have dreamt of! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s1WIImh3eq

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023