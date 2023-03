La Selección de Guatemala se impuso con lo justo ante Belice en actividad de la Liga B de la Nations League de Concacaf. Oscar Castellanos y Oscar Santis le dieron el triunfo a la Azul y Blanco en el FFB Field del país vecino.

El panorama de Guatemala es simple, solo sirve ganar ante Guayana Francesa para lograr el objetivo, que es ascender a la Liga A de la Nations League y lograr un boleto a la próxima Copa Oro que se celebrará a mediados de este 2023.

La Selección de fútbol de la Guayana Francesa es el representativo deportivo de este Departamento de ultramar francés. Es controlada por la Ligue de Football de la Guyane Française, la cual es un miembro asociado a la Concacaf, pero no pertenece a la FIFA.

Al tener un estatus de Departamento de ultramar francés, la asociación local de la Guayana Francesa no está asociada a la FIFA y por tanto no puede participar en la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, los nacidos en la Guayana al ser ciudadanos franceses de pleno derecho pueden jugar en la selección de fútbol de Francia, destacando jugadores como Raoul Diagne, Bernard Lama (campeón mundial en 1998) y Florent Malouda (subcampeón del mundo en 2006).

Esta selección tiene varios jugadores que militan en categorías inferiores en el futbol francés: Kevin Rimane, Ludovic Baal, Yohan Marmot, Thomas Nemouthe, Loïc Baal y Sloan Privat, quienes juegan en la National League (tercera división de Francia).

FINAL

Draw after some electrifying last minutes.

🇫🇷 @LfgFootGuyane 🇩🇴 @sedofutbol #CNL @qatarairways pic.twitter.com/aLFTu3mo9E

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 23, 2023