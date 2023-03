Ancelotti es el favorito de la confederación brasileña para dirigir la ‘canarinha’

Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol de Brasil, habló en ‘Reuters’ sobre la posible contratación de Carlo Ancelotti como nuevo técnico del combinado nacional. Animó a la afición y a los miembros del equipo a tener “fe en Dios”, aunque remarcó el respeto que tiene al Real Madrid y recordó que, como consecuencia de ello, no ha habido contactos formales con el italiano.

Carlo Ancelotti podría ser el próximo seleccionador de Brasil. No es ni siquiera un secreto a voces, sino una realidad reconocida por varios jugadores de la ‘Canarinha’. De hecho, el propio técnico suele bromear con pupilos como Rodrygo o Vinicius sobre ello. El caso es que, con motivo del partido de la ‘Seleçao’ frente a Marruecos, el presidente de su Confederación, Ednaldo Rodrigues, habló con ‘Reuters’ sobre ello.

A ESCOLHA ÓBVIA! 🎯 Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o nome favorito para assumir a #SeleçãoBrasileira é Carlos Ancelotti. Mas isso vai depender se o treinador ficará disponível após o fim da temporada europeia. O mandatário negou qualquer contato e afirmou que as… pic.twitter.com/6GN0cYOBWX — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 26, 2023

¿Ancelotti llegará a Brasil?

“Ancelotti es respetado unánimemente entre los jugadores. No solo Ronaldo Nazário o Vinicius, sino todos los que han jugado para él. De verdad que le admiro por su honestidad en la forma en que trabaja y lo constante que es en su trabajo. No necesita introducción. Es, realmente, un entrenador ‘top’ que tiene numerosos logros y esperamos que pueda cosechar todavía más”, aseguró Ednaldo Rodrigues en entrevista con Reuters.

“Ancelotti no es solo el favorito de los jugadores, sino que parece que también de los aficionados. A cada sitio al que voy en Brasil, en cada estadio, es el primer nombre por el que me preguntan los hinchas. Hablan sobre él con mucho afecto en reconocimiento por el ejemplar trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera”, agregó el directivo, que todavía no ha contactado formalmente con el italiano por respeto a su contrato en el Real Madrid.

“Tengamos fe en Dios, esperemos al momento apropiado y veremos si podemos hacerlo suceder mientras buscamos un nuevo entrenador para la Selección nacional de Brasil”, expresó el presidente de la CBF.

El contrato de Carlo Ancelotti como técnico ‘merengue’ acaba en junio de 2024, pero puede que sea revisado al término de la presente temporada, en la que aún tiene por delante la pugna por la Champions League y la Copa del Rey, principalmente. La de la Liga está casi perdida.

🇧🇷 "Ancelotti no es solo el favorito de los jugadores, sino que parece que también de los aficionados. Es el primer nombre por el que me preguntan los hinchas. Tengamos fe en Dios, esperemos al momento apropiado" Ednaldo Rodrigues, presidente de Selección de Brasil. pic.twitter.com/1hjVUDONXS — BeSoccer (@besoccer_ES) March 26, 2023