Gran jurado de Nueva York vota a favor de inculpar formalmente a Donald Trump

Un gran jurado de Nueva York votó a favor de inculpar al expresidente estadounidense, Donald Trump, en una causa relacionada con un pago a la exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels, a cambio de su silencio. Se trata de un hecho histórico, pues es la primera vez que un expresidente de EE. UU. enfrenta cargos penales.

Según reportes de The New York Times y la CNN, Trump, que aspira a competir nuevamente por la Casa Blanca en 2024, será probablemente inculpado en los próximos días por la justicia del estado de Nueva York por el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.

Trump reaccionó rápidamente en un comunicado, señalando que su inculpación es una “persecución política e interferencia electoral”.

Tras conocer la noticia, Eric Trump, uno de los hijos del exmandatario, criticó el fallo, el cual calificó de ser parte de un acto político en “campaña”. “Es una mala praxis procesal del tercer mundo. Es un objetivo oportunista contra un oponente político en un año de campaña”, tuiteó Eric Trump, cuyo padre aspira a la nominación republicana para las presidenciales de 2024.

This is third world prosecutorial misconduct. It is the opportunistic targeting of a political opponent in a campaign year.

— Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2023