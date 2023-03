Helicópteros del ejército estadounidense se estrellan; nueve militares muertos

Dos helicópteros del ejército estadounidense se estrellaron durante un ejercicio de vuelo en el estado de Kentucky, dejando nueve militares muertos, informaron fuentes militares este jueves. Los dos helicópteros Black Hawk de la 101ª División Aerotransportada se estrellaron alrededor de las 22:00 horas (locales) del miércoles, durante una misión de entrenamiento de rutina con lentes de visión nocturna.

Los dos aparatos, Black Hawks HH-60, un modelo diseñado para evacuaciones médicas con capacidad para transportar hasta 11 personas, se estrellaron en el condado de Trigg, al noroeste de Fort Campbell, base de la 101ª División Aerotransportada, en una zona despejada cerca de un área residencial.

“Nueve soldados murieron en el accidente”, confirmó el teniente coronel Anthony Hoefler, el portavoz de la 101ª División Aerotransportada. Cinco soldados iban en un helicóptero y cuatro en otro, afirmó por su parte el general de brigada, John Lubas.

De su lado, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo sentirse “triste por esta trágica pérdida” y que trabajaba con el mando de las fuerzas armadas para garantizar que las tropas y sus familias “reciban todo lo que necesitan” después del accidente.

“Estamos afligidos por la trágica pérdida” y permanecemos junto “a todos aquellos que están en duelo a raíz de este terrible, verdaderamente terrible accidente”, afirmó también la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante la rueda de prensa diaria.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/Ji3wgXgCLt

— The White House (@WhiteHouse) March 30, 2023