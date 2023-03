Nápoles-Milan, el campeón de la Serie A visita a su probable sucesor

Diez días antes de reencontrarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones, Nápoles (primero) y Milan (cuarto) disputan el duelo estelar del fin de semana en el ‘Calcio’.

El Nápoles tiene 19 puntos de ventaja sobre el segundo, la Lazio, por lo que el partido se presenta mucho más importante para un Milan que en sus tres últimos encuentros en el campeonato apenas sumó un punto, lo que amenaza seriamente su posición en el ‘top 4’ y, con ello, en la zona de Liga de Campeones.

Será baja en el estadio Diego Maradona el defensa francesa del Milan Pierre Kalulu, que se lesionó recientemente en el gemelo derecho durante una concentración con la Sub-21 de su país.

Al Milan le amenaza especialmente la Roma (quinto, a un punto), que se enfrenta ese mismo domingo a una Sampdoria en serios apuros (decimonoveno). También está al acecho el Atalanta (sexto, a tres puntos del Milan), que visita al colista Cremonese.

La Lazio, tras ganar el derbi ante la Roma antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, defenderá su segundo puesto con una visita al Monza (13º).

Antes de la jornada, la Lazio tiene dos puntos más que el Inter de Milán (tercero), que recibe el sábado a la Fiorentina (noveno).

La Juventus (séptimo), a siete puntos de la zona Champions League, intentará seguir su escalada en la tabla en el partido del sábado en el que recibirá en Turín al Hellas Verona (decimooctavo).

Milanello media dump 📷#NapoliMilan #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/KNif16KjgB

— AC Milan (@acmilan) March 31, 2023