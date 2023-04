Max Verstappen se lleva el triunfo en un accidentado GP de Australia

Max Verstappen (Red Bull) arrasa esta temporada en Fórmula 1. Pese a una mala salida, el doble campeón del mundo ganó este domingo el Gran Premio de Australia, tercera manga del Mundial, tras una carrera detenida tres veces debido a accidentes.

El neerlandés iba en camino de ganar cómodamente la prueba, antes de que dos interrupciones se dieran en las tres últimas vueltas, entrando en meta precediendo a los excampeones del mundo Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Three World Champions on the podium 🏆🏆🏆#AusGP #F1 pic.twitter.com/axHwhMCQUS

— Formula 1 (@F1) April 2, 2023