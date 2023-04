¡El Mundial Sub-17 deberá buscar nueva sede! FIFA le quita el torneo a Perú

A través de un comunicado oficial, la FIFA ha dado a conocer que el Mundial Sub-17 ya no se disputará en Perú ante la “incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias” que ha demostrado la Federación al máximo ente del futbol mundial.

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF).

— FIFA Media (@fifamedia) April 3, 2023