¡Internautas le responden! Gerard Piqué habla mal sobre los latinos y Shakira

Shakira ha decidido empezar una nueva vida en Miami y no ha dudado en utilizar su cuenta de Twitter para celebrar que se encuentra en tierras amables para ella. Y es que el pasado fin de semana abandonó Barcelona, lugar que la acogió cerca de una década.

En dicho lugar, Shak vivió sus días más oscuros después de la mediática separación del exfutbolista, Gerard Piqué. La barranquillera voló rumbo a Estados Unidos y escribió un mensaje en su red social que se puede interpretar de varias maneras.

"Mi expareja es latinoamericana", señaló Gerard Piqué en nueva entrevista en la que se victimiza por recibir comentarios de los fans de la artista colombiana. ¿Es despectivo con ellos? Juzguen ustedes. pic.twitter.com/Fx2paYDtvH — Esteban Padilla (@eban8) April 2, 2023

Lo anterior, se derivó, luego de que el exfubolista hablara sobre “el acoso” recibido en redes sociales a raíz de la ruptura.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabe lo que llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades”, afirmó Piqué.

Además, agregó: “No me importa nada, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tiene vida”. “¿Qué importancia les tiene que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, puntualizó el deportista.

Shakira lanza otro dardo…

Muchos internautas salieron en defensa no solo de Shakira, sino también de los latinoamericanos, acusando a Gerard de “xenófobo” por sus declaraciones. “¿Qué le pasa a este tipo?”, “¿Qué tiene que ver que sea latinoamericana?”, “Está sacando a relucir su racismo al hacer énfasis en que somos los latinos los que le tiran hate”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes.

Ante los hechos, la intérprete de “Te felicito” y “La loba”, no dudo en hacer un comentario en Twitter. “Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió la barranquillera, tweet que de forma inmediata fue muy bien recibida.

No cabe duda que la separación entre el futbolista y la cantante seguirá dando de qué hablar.