Semana Santa de Copas y derbis en el futbol Europeo

La Semana Santa es tiempo de reflexión y también es una semana en las que muchas personas aprovechan para descansar, algo que el futbol no hará. Durante los primeros días de la Semana Mayor, Alemania, España, Italia y Francia jugarán sus duelos de semifinal en sus respectivas copas domesticas, dejando partidos interesantes.

La Copa del Rey en España

Esta claro que buena parte de los focos del mundo del futbol se irán el miércoles al Spotify Camp Nou. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en su duelo de vuelta de semifinales, partido programado a las 14:00 horas en el que los culés llegan con ventaja de 1-0. Para ambos clubes este será la oportunidad de dejar sin trofeos a su rival.

Previo a El Clásico, el martes santo se conocerá al primer semifinalista de la Copa del Rey. Athletic Club recibe al Osasuna, juego al que llegan los Rojillos con ventaja mínima (0-1). El cuadro de Osasuna desea mantener el marcador a su favor y así volver a una final que no pisa 2005.

La Coppa Italia

Al igual que en España, la competición italiana disputará su llave de semifinales, aunque aún serán los encuentros de ida. Este martes los primeros en salir al ruedo, a las 13:00 horas, serán la Juventus y el Inter, para ambos equipos es la gran chance de conseguir al menos un título domestico esta temporada.

El miércoles, a la misma hora, se jugará la otra semifinal. El Cremonese quiere ser la revelación copera de Italia y tendrá enfrente a la Fiorentina.

Copa de Francia

Francia no se queda atrás en tema calendario y disputará entre semana sus encuentros de semifinal de Copa. A diferencia de las anteriores competiciones mencionadas, en el país galo los encuentros son a eliminación directa. La primera llave será entre el Nantes y Lyon, el miércoles a las 13:10 horas; y el segundo finalista saldrá el jueves entre el Annecy FC y Toulouse, a partir de las 12:45 horas.

Alemania y la Pokal en Semana Santa

El único país mencionado en este material, que no jugará sus semifinales es Alemania. En Bavaria aún están por disputarse los cuartos de final, juegos de eliminación directa, que empezará este martes con el cruce entre el Frankfut y Union Berlin (10:00 horas). También el martes el Bayern buscará seguir con vida en la lucha por revalidar el título y se medirá al Friburgo (12:45 horas).

El miércoles no estará sin Copas y los partidos iniciarán a las 10:00 horas con el Nürnberg vs. Stuttgart y se completarán a las 12:00 horas con el RB Leipzig vs. Borussia Dortmund.