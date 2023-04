Procesión de Jesús de las Tres Potencias recorre las calles este Lunes Santo

El cortejo procesional de Jesús de las Tres Potencias y Virgen de Dolores de la Parroquia Santa Cruz del Milagro recorre las calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala este Lunes Santo.

La procesión salió a las 12:00 horas del templo, en la zona 6 capitalina, para avanzar por distintas áreas, incluida la 4ª calle y 11 avenida de la zona 2, en dirección hacia el parque Isabel La Católica.

Su paso se ve marcado por la alta presencia de feligreses que, tras el relajamiento de las medidas de prevención del Covid-19, pudieron retomar la asistencia a las actividades de la Semana Santa.

De acuerdo con lo difundido por la hermandad a cargo, está programado que retorne a la parroquia a las 00:00 horas.

La Hermandad de la Parroquia La Santa Cruz del Milagro brindó detalles con respecto a la Alegoría Procesional del anda que porta a la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias.

“Hazme saber, Señor, el fin de mis días, y el tiempo que me queda por vivir, hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado; ante ti, mis años no son nada”, expresó.