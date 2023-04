Super Mario Bros: todo lo que se sabe sobre la película

‘Super Mario Bros: La película’ es una cinta basada en uno de los personajes más famosos de la historia del videojuego. En el 2020 se lanzó ‘Sonic, la película‘ y en 2022 ‘Sonic 2: la película’, es por ello que los fans exigían que hubieran una cinta del famoso personaje con la gorra roja.

Los fans esperan con ansias el estreno de la película en Guatemala. La película dirigida por la dupla formada por Aaron Horvath y Michael Jelenic, y que cuenta en su versión original con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Seth Rogen, se estrena esta semana en nuestro país.

El punto de partida muestra cómo Mario y Luigi, fontaneros de Brooklyn, son transportados por una misteriosa tubería al oculto y mágico mundo del Reino Champiñón, en el que la Princesa Peach es prisionera del malvado Rey Bowser.

Las primeras reacciones ya empiezan a llegar desde Estados Unidos y parecen confirmar las buenas sensaciones que nos han ido dejando los sucesivos tráilers e imágenes.

“La película de Super Mario Bros es un viaje emocionante y absolutamente delicioso, tan alegre como mágico. Es una película para los fans de Mario en primer lugar y a pesar de una narrativa algo superficial, es una pasada. Casi se me saltan las lágrimas al ver a Mario tan maravillosamente realizado”.

— André (@AndreSegers) April 2, 2023