¡Se fusionan! UFC y WWE buscan revolucionar el deporte de contacto

El mundo del deporte de contacto inició su Semana Santa con una de las noticias más impactantes de los últimos años, la empresa Endeavour Group Holdings, que maneja la UFC, ha llegado a un acuerdo de fusión con la World Wrestling Entertainment (WWE), para crear de esta manera una empresa que cotizará en la Bolsa de Valores como “TKO”.

Today, @Endeavor announced it has signed an agreement to form a $21+ billion global live sports and entertainment company made up of @UFC and @WWE. https://t.co/lPrkBmKJXm pic.twitter.com/ZBk95c5exU

— Endeavor (@Endeavor) April 3, 2023