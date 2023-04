Finlandia se convierte en nuevo miembro de la OTAN

Finlandia se convirtió formalmente este martes en el 31º país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en una breve ceremonia realizada en la sede de la alianza militar, en Bruselas, y que coronó un proceso iniciado hace menos de un año.

“Declaramos a Finlandia el miembro número 31 de la alianza”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, al recibir los documentos legales. La adhesión de Finlandia a la alianza transatlántica añade 1 mil 300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Finlandia aporta también un contingente de 280 mil soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa.

“Tengo la tentación de decir que es algo que debemos agradecer al señor Vladimir Putin, porque ha precipitado algo que quería prevenir”, dijo Blinken en una declaración junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “El presidente Putin quería cerrar la puerta de la OTAN. Ahora mostramos al mundo que ha fracasado, que las agresiones y la intimidación no funcionan (…) Finlandia ahora tiene los más fuertes amigos y aliados en el mundo”, dijo por su parte Stoltenberg.

Tras la adhesión formal de Finlandia a la OTAN, Rusia dijo ver en ello un “nuevo agravamiento de la situación”, ya que la ampliación de la alianza transnacional “es un ataque a nuestra seguridad y a nuestros intereses nacionales. Esto nos obliga a tomar contramedidas”.

El año pasado, tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, los países de la OTAN invitaron formalmente a Finlandia y a Suecia a adherir en forma plena a la alianza. Suecia, por su parte, aún tiene que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión está siendo vetada por Turquía y Hungría.

Los países miembros mantendrán una cumbre en julio, en Vilna, capital de Lituania, y los diplomáticos de la alianza esperan que esa reunión pueda marcar el ingreso de Suecia al grupo. Este martes, Blinken publicó en Twitter una foto junto con su homólogo sueco, Tobias Billstrom, y añadió que “Suecia está lista para unirse a la OTAN”.

Good to see Swedish Foreign Minister @TobiasBillstrom today in Brussels, and to discuss U.S.-EU cooperation and our support for Ukraine. Sweden is ready to join the @NATO Alliance. pic.twitter.com/noJrcUCu0f

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 4, 2023