¡400 millones al año! La mareante oferta del futbol saudí a Lionel Messi

Lionel Messi sigue dando de que hablar y en el mismo día que ‘RMC’ informó que el PSG no tiene la intención de renovarle, el periodista Fabrizio Romano expuso que el Al-Hilal ha contactado con el astro argentino para ofrecerle un contrato de 400 millones de euros al año, prácticamente dobla lo que recibe anualmente Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

Esta oferta hasta el momento, a pesar de lo astronómica que es, no es el plan ideal para Messi. Según Romano, la prioridad del futbolista argentino es continuar en el futbol europeo hasta como mínimo la Copa América 2024 y parece que será fuera del PSG, debido a que no desea renovar al no ver garantías deportivas en el proyecto. Además según ‘RMC’ el club parisino tampoco desea seguir contando con él.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023