Karol G denuncia retoques de Photoshop en una revista y así reaccionan sus fans

Karol G se mostró muy enfadada con el resultado de su sesión de fotos en la edición mexicana de la revista GQ. La colombiana protagoniza un extenso reportaje fotográfico en esta publicación y la imagen que presenta es muy distinta a la habitual.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, comentó.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó.

“Eres una reina, hermosa siempre”, “Ese retoque parece hecho por el enemigo”, “Eres linda y siempre lo hemos dicho que eres más natural que otras artistas”, fueron algunas reacciones de sus fans.

También otras celebridades se sumaron a expresar sus pensamientos: “Ya es tiempo que las personas acepten a los artistas como lo que somos, no estereotipos”, le comentó Kany García. “Te amo!!!!!!! Eres bella. Me encantas!!! Gracias por hacer esto, para todas, por todas”, agregó Chiquis Rivera. “Se pasarón”, expresó Prince Royce.

Por el momento la revista GQ retiró la publicación de Karol G y no ha comentado nada al respecto.

