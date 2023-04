Muere Paul Cattermole del grupo S Club 7, a los 46 años

Paul Cattermole de S Club 7 murió pocas semanas después de que la banda anunciara los detalles de su reunión. Se informó que el músico, de 46 años, falleció en su casa. Por el momento se desconoce la causa de su muerte pero las autoridades confirmaron que no hubo circunstancias sospechosas.

“Estamos realmente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos”, comentó a través de un comunicado el grupo S Club 7.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD

