World Athletics anuncia cambios en la marcha atlética para Juegos Olímpicos

Una nueva prueba de marcha, el relevos mixto en la distancia del maratón, entrará en el programa olímpico de los Juegos de París-2024 (26 julio-11 agosto), anunció este sábado World Athletics, la federación internacional de atletismo, en un comunicado.

Disputada con la distancia de un maratón (42,195 km), esta prueba enfrentará a 25 equipos formados por dos relevistas, un hombre y una mujer, que completarán cada uno, alternativamente, dos relevos de un poco más de diez kilómetros, explicó World Athletics.

World Athletics and the International Olympic Committee have agreed on the format for the new race walking team event that will make its debut at the @Paris2024 @Olympics.

👇

— World Athletics (@WorldAthletics) April 8, 2023