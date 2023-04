Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, responde al comunicado de Álex Baena

Mina Bonino, pareja sentimental de Fede Valverde, utilizó las redes sociales para contrarrestar lo expuesto por Álex Baena en un comunicado emitido esta mañana. Baena es el jugador del Villarreal quien el pasado sábado recibió una agresión por parte del uruguayo Valverde al terminar el duelo ante Real Madrid.

Lo que habría llevado a Valverde a agredir a Baena sería lo que éste último dijo supuestamente sobre la situación que vivió la pareja durante el embarazo de su hijo. Situación que ha sido demostrado hasta el momento.

“Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión”, escribió Baena en su comunicado. Mina Bonino respondió con este tuit: “Imagínate todo eso (complicaciones en el embarazo) para que después de haberlo ‘superado’, te digan que te aprovechas de una desgracia”. Añadió: “Me parte el corazón”.

Baena también expuso: “Hay mentiras que duelen más que los golpes”, a lo que Bonino argumentó: “Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo”.

Imaginate que cuando tenes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomia incompatible con la vida, que podes tomar la opción de interrumpir el embarazo o esperar las pruebas invasivas donde los resultados tardan más de un mes… — Mina Bonino (@Minabonino) April 10, 2023

Amenazas de muerte

Sobre la incitación a la violencia denunciada por Baena, Mina se refirió de esta forma: “Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas, las cuales yo también recibo, pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado esos dos meses de incertidumbre”.

Baena también habló en su comunicado sobre su familia: “El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte de mi familia”.

En ese sentido, el familiar, Mina Bonino escribió: “Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el futbol. No todo vale en la vida… Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien”.

Por último, Bonino explica que: “No soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”. Este mensaje se refiere hasta que el día de hoy no hay ningún pronunciamiento por parte de Federico Valverde.

“La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y jamás nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender”, puntualizó la pareja de Valverde.

El extremo del Villarreal, Alex Baena, confirmó la denuncia hacia Fede Valverde y rompe el silencio sobre el "calvario" que vive tras el incidente.https://t.co/sF2HMSR90o — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 10, 2023