Salen a la luz fotos originales de Karol G para la revista “GQ”

Karol G expresó abiertamente su molestia por una imagen suya que salió publicada en la portada de la prestigiosa revista GQ.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Su publicación inmediatamente generó cientos de opiniones, la mayoría en favor de la naturalidad de las mujeres y en no forzarlas a encajar en un estereotipo de belleza. De hecho, la famosa actriz Jamie Lee Curtis apoyó la molestia de la colombiana.

“Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello”, escribió la artista estadounidense con una foto de la portada que generó esta polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

“Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres”, finalizó la reconocida actriz.

Debido a la polémica que generó los retoques a sus fotos, cuentas de fans de Karol G han conseguido y publicado imágenes de lo que habría sido la sesión fotográfica para la revista sin editar. En las imágenes se puede observar a la cantante lucir el mismo vestido, sin embargo, en las mismas la famosa muestra su cuerpo y rostro al natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G LA BICHOTA 🧜🏽‍♀️ (@labichotakarolgfan)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G LA BICHOTA 🧜🏽‍♀️ (@labichotakarolgfan)

Lee también: ►Karol G denuncia retoques de Photoshop en una revista y así reaccionan sus fans