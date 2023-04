Así fueron los últimos minutos de Julián Figueroa

A tan solo unas horas de la repentina muerte de Julián Figueroa, único hijo de la actriz Maribel Guardia, varios son los detalles que salieron a la luz. Los primeros reportes indican que el joven de 27 años había sido encontrado sin vida en la habitación de su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, y más tarde se reveló que la causa de la muerte fue un infarto fulminante.

Ahora, se reveló que minutos antes de su muerte, Figueroa intentó comunicarse a toda costa con una de sus amigas más cercanas; sin embargo, los mensajes que escribió fueron mandados alrededor de las 04:00 horas, por lo que la mujer no pudo contestarle.

De acuerdo con las historias de Instagram de esta joven, que fueron retomadas por el programa “Sale el sol”, Julián le mandó varios mensajes con la intención de platicar, pero estos, aunque fueron recibidos nunca obtuvieron alguna respuesta, algo de lo que ahora se lamenta. Y es que, a pesar de que ya no sabrá lo que quería decirle, la amiga del cantante cree que una palabra pudo haber cambiado el rumbo de su destino:

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en tus últimos momentos. Ahora entiendo la insistencia que tenías para hablar y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho”, escribió junto a una fotografía en la que aparece al lado del actor.

Las palabras de la mujer levantaron nuevas especulaciones sobre la muerte del hijo de Joan Sebastian, sobre todo, ha comenzado a cobrar fuerza aquellas que indican que se encontraría bajo una profunda depresión, sobre todo porque la última publicación que hizo, en sus redes sociales, fue un desgarrador mensaje dedicado a su padre.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más. Vituperan los fanáticos ¡Viva el poeta del pueblo!, pero a mí me me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, expresó Julián Figueroa.