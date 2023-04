VIDEO. PMT provoca que motoristas se accidenten en ruta principal

En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que dos motoristas se accidentan, debido a una mala señalización de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de La Unión, Zacapa. Y es que los agentes colocaron una cadena de cono a cono para cerrar el paso en una ruta principal que se encuentra en reparación. Sin embargo, por ser de poco grosor no se visualizaba a la hora de transitar.

Cámaras de seguridad instaladas en ese sector captaron cuando un motociclista se accidenta luego de impactar con la cadena en presencia de un agente de la PMT de La Unión. Segundos después logró ponerse de pie y levantar su vehículo. Según testigos, la víctima quedó con lesiones en el cuello tras el impacto.

En otro video se puede ver cuando otro motorista, en horas de la noche, también impacta con la cadena. Sin embargo, el impacto es leve debido a que transitaba a poca velocidad. Las imágenes fueron difundidas por la página de Facebook La Doña News:

Tras viralizarse los videos, usuarios de redes sociales reaccionaron al respecto y arremetieron contra la PMT de La Unión:

“No hay señalización adecuada, así de sencillo, irresponsabilidad de las autoridades”, “Porque no ponen señales visibles, PMT, que ineficientes”; “ Efectivamente no está señalizado claramente y el PMT no está en el lugar respectivo para dar indicaciones de precaución ⛔️ ⚠️”; “Nada de sentido común por parte de La PMT de La Unión, Zacapa. Aunque sea piedras grandes se ponen para evitar el paso”; “Para eso existen conos o algún otro método visual más fácil que un lazo o una cadena”, dicen algunos de los comentarios.