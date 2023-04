Guatemala ya conoce a sus rivales para la Copa Oro 2023

Este viernes 14 de abril se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro 2023, uno de los eventos más esperados por los aficionados al fútbol en América. En este sorteo, se definieron los grupos y los rivales de los equipos que participarán en la competición, que se llevará a cabo (como suele ser habitual) en los Estados Unidos.

Entre los equipos que participarán en la Copa Oro 2023 se encuentra la Selección de Guatemala, que ya conoció a sus rivales en este sorteo. Los aficionados guatemaltecos estarán expectantes ante la actuación de su equipo en la competición, y esperan que puedan superar la fase de grupos y llegar lo más lejos posible en el torneo.

El sorteo que se celebró en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, definió tanto la ronda preliminar como la conformación de los grupos del evento más importante a nivel Concacaf.

Esta edición de la Copa Oro se jugará del 16 de junio al 16 de julio. Los partidos se distribuirán a lo largo de 15 estadios en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

“Las ciudades y los estadios que hemos seleccionado tienen un historial de albergar eventos de fútbol élite y de clase mundial. Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por su compromiso con Concacaf, con nuestra Copa Oro y con nuestro deporte. Este es un momento muy importante para el fútbol en la región, con la Liga de Naciones, Copas Oro masculinas y femeninas, y otras emocionantes competencias de clubes y selecciones nacionales que se llevarán a cabo durante los próximos tres años a medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó Víctor Montagliani, presidente de Concacaf.

14 cities, 15 stadiums 🏟️

These will be the hosts of the 2023 Concacaf #GoldCup matches between June 16 and July 16!

Review the full list 🔗 https://t.co/aSDw4elvv5 pic.twitter.com/vsWGT1QUy7

— Gold Cup (@GoldCup) April 10, 2023