Cuatro muertos y varios heridos a tiros en cumpleaños de adolescente

Al menos cuatro personas murieron y varias otras resultaron heridas en un tiroteo registrado en un pequeño pueblo en el estado de Alabama, sur de Estados Unidos, señaló la policía el domingo, en tanto medios locales indicaron que las víctimas celebraban una fiesta de cumpleaños de adolescentes.

Según señalaron medios de prensa y testigos en el área, el incidente se registró el sábado por la noche en una fiesta de cumpleaños de “Sweet 16” (Dulces 16) -evento similar al que celebran las quinceañeras hispanoamericanas- en Dadeville, al noreste de la capital del estado, Montgomery.

“Hasta el momento ha habido cuatro muertes confirmadas y múltiples heridos”, señalaron las autoridades de seguridad de Alabama en un comunicado, sin especificar si algún sospechoso fue detenido o identificado.

En la televisión local se hablaba más temprano de al menos 20 personas heridas.

Ha habido un tiroteo en Alabama y lo que más me sorprende es con la tranquilidad que van las personas andando como si no hubiera un tío matando peña. Mirad la chavala del segundo 9. Estoy yo ahí y me faltan Estado para correr.pic.twitter.com/1KVnAn29UK

— Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) April 16, 2023