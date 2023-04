Villacorta, presidenciable de VOS: “Ya no hay democracia en Guatemala”

Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), brindó detalles este lunes 17 de abril con respecto a su plan de Gobierno. Además, se pronunció acerca de temas de la coyuntura nacional.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el aspirante aseguró que su gobierno va a ser de soberanía nacional y de respeto a los derechos humanos globales.

Añadió que deben ser los guatemaltecos los que tomen las decisiones; sin embargo, consideró que una buena vecindad y relación con todo el mundo, como aseguró que pretende buscr, puede tenerse si resulta en acciones beneficiosas para Guatemala, por ejemplo, en transferencia tecnológica, de empresas y capacitación técnica a los jóvenes.

Acerca de la situación del país, el candidato de VOS detalló que en la actualidad puede considerarse que ya no hay democracia.

Explicó que es estudioso de las ciencias sociales y su tesis doctoral era sobre la incertidumbre de la democracia. En esta planteó tres hipótesis.

De igual forma, cuestionó cómo va haber democracia en este país si, por ejemplo, no hay debates ni foros, principalmente porque el Tribunal Supremo Electoral no los promueve.

Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido VOS: "El sistema judicial guatemalteco es un fracaso (…) No creo en la importación de nuevo de una figura como la CICIG si no se está trabajando simultáneamente en la capacidad del MP" pic.twitter.com/Z41d2J00jN

Villacorta señaló que “el sistema educativo de Guatemala es un total fracaso”, por lo cual resaltó la importancia de aplicar una profunda reforma al modelo educativo nacional.

Indicó que es una problemática que se mantiene desde hace 40 años. Y para evidenciar la situación, compartió que de 10 niños que inician la primaria, solo tres llegan a sexto grado.

Esto, añadió, muestra que se tiene la tasa de escolaridad más baja de América Latina, un sistema colapsado.

En ese sentido, mencionó que hace falta dotar de más apoyo financiero, evitando la corrupción, a este rubro. De igual forma, aportar equipo técnico y tecnológico, con equipos modernos. Además, capacitar el cuerpo magisterial guatemalteco.

