Acusan a Carlos Rivera y a su equipo de trabajo de agresiones a fans

Desde su participación en “La Academia”, Carlos Rivera ganó gran fama por su carisma y talento, el cual incluso lo ha llevado a ser parte de espectáculos internacionales siendo uno de los favoritos del público femenino.

Actualmente el cantante se encuentra en su mejor momento pues además de gozar de gran éxito, está a punto de cumplir su sueño de convertirse en padre junto a Cynthia Rodríguez. Pese a que Rivera suele alejarse de los escándalos, desde hace unos días se encuentra en una polémica debido a que una fan se mostró decepcionada y a través de redes sociales narró su amarga experiencia en su intento por conocerlo.

Tanto ella como un grupo de amigas que recibieron al famoso en Tampico, exhibieron los malos tratos de los que dicen haber sido víctimas por parte de Carlos Rivera y de su equipo de trabajo. El intérprete de “Te Esperaba” visitó el 17 de abril a Tampico.

En el aeropuerto, era esperado por un grupo de fans quienes según medios locales convivieron con Carlos Rivera, sin embargo, a través de Facebook explicaron que: “Sus fans lo esperábamos con gran alegría, y a pesar de que como artista lo admiro y nos regalo la mejor de las noches, ya que pasó la euforia del momento, la realidad es que no hubo tal ‘convivio con sus fans’, si no todo lo contrario”.

La usuaria Nallely Saldierna Make Up afirma que nadie grabó lo que ocurrió, sin embargo fue muy incómodo para todos los presentes quienes sufrieron “agresión física por parte de su equipo”.

“El equipo de nuestro adorado Carlos Rivera muy déspota y grosero, le quitaron el celular a todos los que queríamos foto con él, si no no había foto”, comentó la joven. “(Me creí más lista) Al azar tomaron un cel y nos dijeron que si queríamos foto sería solo una grupal y rápido. La verdad me sorprendió el mal trato, pero pudo más la emoción de todos por verlo que nos quedamos”, agregó.

“Como fui la única que no lo entregué lo tenía listo para una selfie y enseguida que nos tomaron la foto, levanté mi celular para una foto con él y dos de sus tipos me jalonearon tratando de arrebatármelo y uno de ellos me lastimó con su codo un ojo, todavía quise alcanzarlo y me agarraron por atrás para impedir que lo alcanzara”, señala.

La seguidora afirma que el cantante se dio cuenta sin embargo se subió a su camioneta y dejó a sus fans.

“Ya que iba camino a casa, vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo de que me lastimaron… Pésimo Carlos Rivera, no es posible que permitas ese mal trato a tus fans que te esperábamos con tanto entusiasmo, éramos no más de 10 tristes personas… Qué decepción”, mencionó la seguidora.

Por el momento el artista no ha comentado nada al respecto. “Esto pasa cuando idolatran a estos disque artistas que no saben tratar a su público”, “Sino fuera por ellos no serías famosos y ni así tomarse una foto con cada uno”, “Terrible tanto la actitud de él como la de su equipo”, fueron algunas reacciones.

