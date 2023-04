La madrugada de este miércoles, 19 de abril de 2023, se dio a conocer la muerte del actor y comediante mexicano, Sergio DeFassio, a los 70 años de edad. El intérprete que participó en varias telenovelas, entre ellas El Premio Mayor, habría fallecido por un infarto después de estar días en el hospital. Sobre su salud también trascendió que al parecer padeció cáncer en los últimos años y se había tratado con cirugías.

DeFassio fue visto recientemente en marzo pasado en el funeral de Xavier López “Chabelo”, a quien consideraba un gran amigo. Fue Televisa a través de sus redes sociales quien reveló la muerte del comediante. “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio ocurrido la mañana del 18 de abril”, comentó, lo cual indica que Sergio perdió la vida el martes y la confirmación oficial se realizaría varias horas más tarde.

Con más de 50 años de trayectoria, el histrión participó en varias series y telenovelas mexicanas como Vecinos, ‘El Premio Mayor, Cuidado con el ángel, La Fea Más Bella y La Rosa de Guadalupe, por mencionar sólo algunos.

En 2019, a DeFassio le fue detectado un tumor en la cabeza, el cual resultó ser maligno. El actor pasó más de 30 horas en el quirófano como parte de la lucha que enfrentó contra el quiste y que lo llevó a someterse a cuatro intervenciones.

“Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaba bañando y entonces dije ‘estoy vivo’, pero no me podía mover”, comentó en una entrevista para el programa Intrusos.