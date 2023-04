Revelaron la causa de muerte del cantante Aaron Carter

Los resultados del informe forense realizado sobre el cuerpo de Aaron Carter finalmente se conocieron la tarde del martes y revelaron la causa de su muerte.

Si bien la oficina forense del condado de Los Ángeles le realizó la autopsia al cantante al día siguiente de su deceso, los resultados no se conocieron hasta hoy dado que aún se aguardaban los informes de las pruebas toxicológicas, que tardan meses.

El reporte detalla que él se ahogó en la bañera de su casa por culpa de una droga que había inhalado. Además, en su organismo tenía restos de sedantes que, combinados con el gas de los limpiadores en aerosol que había aspirado, lo llevaron e perder el conocimiento y ahogarse en el agua.

Se encontró el sedante alprazolam -que suele ser vendido bajo la marca Xanax- y el gas comprimido difluroetano que, según el informe, es “un gas comúnmente utilizado como propelente en los limpiadores de aerosol de aire” que “puede inducir sentimientos de euforia cuando se inhala”.

Was an old prescription but 4mg of xanax a day is so wild to me. Especially given the addiction history and other medications that could have been given with a longer half life. Also, knew it about Louie but I’m sure he will say Aaron must have stolen it or something #aaroncarter pic.twitter.com/OcMs6E4Tip

— CoastlineCandy (@CoastlineCandy) April 19, 2023