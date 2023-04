“No sé si es un sueño”, señala el padre del niño fallecido en Casillas, Santa Rosa

Un escenario de dolor e incertidumbre se observa este martes, 25 de abril, en la aldea Las Minas, Casillas, departamento de Santa Rosa, luego del deslizamiento de tierra ocurrido ayer, el cual dejó como saldo un menor fallecido, dos personas heridas y aproximadamente diez viviendas soterradas.

La tragedia alcanzó a la familia Turcios Palma, pues parte del material que se derrumbó cayó sobre su vivienda. Airí Palma Hernández, de 29 años, estaba en el lugar en ese momento, acompañada de sus hijos Ian, de cuatro años; y Yedrian, de ocho.

La madre, quien resultó con golpes leves, se encontraba sacando con una escoba el agua que ya había empezado a ingresar a la vivienda debido a las fuertes lluvias. De repente, escuchó un estruendo, corrió hacia la habitación de los niños, donde había dejado al más pequeño durmiendo.

Y el terror la embargó al notar que ya era demasiado tarde, pues las paredes y el techo de su casa estaban desplomadas.

Los cuerpos de socorro lograron rescatarlos y fueron llevados al Hospital Regional de Cuilapa; sin embargo, Ian murió a su ingreso al centro asistencial, mientras que su hermano se encuentra en cuidados intensivos.

El padre de los menores, Johan Turcios, de 29 años, quien se encontraba trabajando en Nueva Santa Rosa cuando ocurrió el deslizamiento, relató a Emisoras Unidas la situación que vive su familia.

Compartió que tras ser alertado con respecto a que las toneladas de tierra habían soterrado parte de la comunidad, corrió lo más que pudo para saber cómo estaban sus seres queridos. En ese momento, ni siquiera imaginaba que era su hijo quien había muerto.

“Yo me encuentro como en shock, no sé si es un sueño, solo sé decir que mi hijo está tendido en una caja y no sé qué va a surgir de ahora para adelante”, dijo.