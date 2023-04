Premio Puskás: Abel Hernández bajo la mirada de la FIFA tras su golazo en Uruguay

El futbolista uruguayo del Peñarol, Abel Hernández, marcó recientemente un golazo de chilena en la victoria agónica de su equipo ante el Plaza Colonia en la jornada que se disputó el domingo anterior. Ese golazo ha llegado a FIFA y ya tiene la etiqueta como uno de los posibles candidatos al Premio Puskás de la FIFA.

El delantero charrúa clavó un golazo de chilena en el partido entre Peñarol y Plaza Colonia. Cuando el partido estaba 1-1 el árbitro agregó 8 minutos, y fue en ese periodo en el cual Hernández anotó un extraordinario gol.

Era el minuto 7 de la reposición cuando llovió un centro de Brian Mansilla desde la izquierda al punto penal. Hernández retrocedió y voló de espaldas para conectar de zurda el balón que dio en el travesaño antes de ingresar a la red.

Otros golazos

Tras ese gol, la FIFA publicó este día un listado de los mejores goles que se han marcado recientemente y que podrían ser parte del Premio Puskás.

Gideon Kodua de West Ham United en la final de FA Youth Cup

Taha Ali de Malmo

This run and finish from @Malmo_FF‘s Taha Ali ✨pic.twitter.com/9tJSZsGGcz — FIFA (@FIFAcom) April 26, 2023

Matias Rojas de Racing Club en la Libertadores

This unbelievable strike from distance from @RacingClub‘s Matias Rojas 😱pic.twitter.com/SfaaD4lZRs — FIFA (@FIFAcom) April 26, 2023

Amahl Pellegrino del Glimt de Noruega

Nico O’Reilly del Sub-18 del Manchester City

Cómo se determinaron los finalistas del Premio Puskás

De la lista de 11 finalistas, cada votante elige su primera, segunda y tercera opción para el premio

Se otorgaron puntos a los nominados en función de su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)

Las selecciones de los dos grupos de votantes -aficionados y panelistas expertos- representaron cada una el 50 % del total de los votos, independientemente del número de votantes de cada grupo

El Premio Puskás se concederá a la persona que obtenga más puntos

Si los finalistas empatan a puntos, el premio se otorgará a la persona que haya recibido más selecciones de primera elección

El procedimiento de votación para el Premio Puskás está supervisado por observadores independientes. Los resultados se publicarán íntegramente en FIFA+ tras la ceremonia de entrega de premios.