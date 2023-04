EE. UU. advierte a Corea del Norte que si usa armas nucleares será su “fin”

El presidente de EE. UU., Joe Biden, y su homólogo de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, advirtieron el miércoles a Corea del Norte que utilizar sus armas nucleares significaría su “fin”, puesto que ambos países responderían, incluso con armas atómicas.

En una rueda de prensa posterior a una reunión en la Casa Blanca, ambos dirigentes multiplicaron las advertencias contra el régimen de Kim Jong-un, e hicieron hincapié en sus medios de disuasión y su “alianza inquebrantable”, forjada “en tiempos de guerra y que prosperó en tiempos de paz”, según Biden.

“Un ataque nuclear de Corea del Norte contra EE. UU. o sus aliados o socios es inaceptable y llevará al fin de cualquier régimen que tome tal acción”, advirtió el presidente Biden.

“Podemos lograr la paz mediante la superioridad de una fuerza apabullante y no una paz falsa basada en la buena voluntad de la otra parte”, afirmó por su parte Yoon, quien además insistió en que EE. UU. respondería a cualquier ataque nuclear de Corea del Norte con armas atómicas.

El mensaje también va dirigido a China, a la que EE. UU. considera su principal reto estratégico para las próximas décadas.

EE. UU. y Corea del Sur adoptaron el miércoles una “Declaración de Washington” para reforzar considerablemente su cooperación en materia de defensa, incluida la nuclear, a través de “consultas” más estrechas.

“Nuestros dos países acordaron consultas presidenciales bilaterales inmediatas en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte y prometen responder de manera rápida, arrolladora y decisiva utilizando toda la fuerza de la alianza, incluidas armas nucleares de EE. UU.”, afirmó Yoon.

