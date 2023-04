Gaby Moreno revela que estarán con Oscar Isaac en el show de Jimmy Fallon

Gaby Moreno continúa brindando sorpresas a sus millones de fans y en este 2023 tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas, el lanzamiento de un nuevo EP que verá la luz el 5 mayo, sin duda una fecha inolvidable.

El pasado 31 de marzo, la cantautora guatemalteca lanzó el video de una nueva versión de “Luna de Xelajú” que interpretó al lado de Oscar Isaac, actor y músico nacido también en Guatemala.

Luna de Xelajú es un éxito que compuso Paco Pérez, que ha sido interpretada por diversos artistas nacionales. Además, Moreno e Isaac la han interpretado en diferentes ocasiones en las que han coincidido en el escenario.

Por si fuera poco, el mismo día del lanzamiento del EP, ambos artistas nacionales se presentarán en el programa de Jimmy Fallon, “The Fallon Tonight”, donde estarán cantante el reconocido tema.

“Con mucha emoción les comparto que el próximo 5 de Mayo estaremos cantando “Luna de Xelajú” con Óscar Isaac en el show de Jimmy Fallon! Estamos preparando una versión muy especial. No se lo pueden perder! Singing “Luna de Xelajú” with Oscar Isaac on @fallontonight next Friday, May 5th. 😊🩵🙏🏼🇬🇹 Don’t miss it!!”, escribió.