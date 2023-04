Aaron Herrera con gran actuación en el triunfo del CF Montreal

El defensor Aaron Herrera está próximo a recibir su primera convocatoria con la Selección de Guatemala y sigue mostrando un gran nivel en la Major League Soccer -MLS- así lo demostró en el partido de este sábado ante Kansas City.

Y es que Herrera disputó los 90 minutos y dio una asistencia en el triunfo de su club (0-2) ante el Sporting Kansas City, el defensor guatemalteco-americano recibió una de las tres mejores valoraciones del partido, se rumora que Herrera podría estar en la lista preliminar de Tena para la Copa Oro 2023.

We double our lead in first half stoppage time 👊

Aaron Herrera tuvo la mejor actuación de los tres legionarios guatemaltecos que están inscritos en la máxima categoría del futbol norteamericano, nos referimos a la Major League Soccer.

Y es que Rubio Rubín fue titular y disputó 81 minutos en el empate sin goles entre el Real Salt Lake y Seattle Sounders, el seleccionado guatemalteco ya se ha convertido en un habitual en el once inicial del técnico Pablo Mastroeni.

The XI vs the guys from the PNW. pic.twitter.com/4PsJufGGyC

— Real Salt Lake (@realsaltlake) April 30, 2023