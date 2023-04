Manchester City toma el liderato de la Premier League

Durante la mañana de este domingo jugó el equipo de Pep Guardiola. En el estadio Craven Cottage y por la fecha 34 de la Premier League, Manchester City venció de visitante a Fulham por 2-1 con tantos de Erling Haaland y Julián Álvarez y se apoderaron de la primera posición en la tabla.

Tras la goleada por 4-1 ante Arsenal, los dirigidos por el DT español requerían una victoria este domingo para corroborar su favoritismo en busca de alzar nuevamente un título del balompié inglés después de vencer a los líderes del torneo en aquel entonces.

