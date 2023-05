Aerosmith se despide de los escenarios con emotivo mensaje

Aerosmith anunció su gira de despedida y ofrecerá 40 fechas en Estados Unidos y Canadá desde el próximo 2 de septiembre para decir adiós tras 50 años de carrera musical.

La banda norteamericana anunció una gira de despedida por Estados Unidos y Canadá la cual iniciará el próximo 2 de septiembre en Filadelfia.

El grupo liderado por Steven Tyler dio a conocer la noticia a través de su página oficial con un video en el que simulan el caos que produce el rumor de la despedida, hasta que la banda, que ya había anunciado su retiro en 2017, confirma la información.

“¡No es un adiós, es paz!”, señalan los integrantes de la banda. “Prepárate, vas a tener el mejor espectáculo de nuestras vidas”.

“Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento”, dice la cuenta oficial de Twitter de Aerosmith.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It’s time for one last go!

For more info visit: https://t.co/rsuutHrYmY pic.twitter.com/8HkmrQlIrn

— Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023