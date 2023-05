Kim Kardashian y el vestido en Met Gala hace recordar cuando posó para Playboy

Aunque se había anunciado que Anna Wintour no quería que el clan Kardashian acudiera al MET Gala de este año, cambió de opinión, y Kim Kardashian, Kylye y Kendall Jenner sí llegaron y acapararon la atención.

Cada año, la empresaria da mucho que hablar con sus looks, que suelen estar bien cargaditos de polémica, ya sea por usar el legendario vestido de Marilyn Monroe o porque aparece vestida de Dementor, como hizo en 2021.

El evento de ayer honraba el legado del fallecido diseñador Karl Lagerfeld, icono donde los haya del mundo de la moda que dirigió algunas de las firmas más prestigiosas como Chanel o Fendi.

Aunque los looks de los invitados tenían que homenajear a Karl, eso de la interpretación es muy subjetivo, tanto, que la socialité ha acabado haciéndose un homenaje a ella misma.

Este año, Kim optó por un look repleto de perlas, cortesía de Schiaparelli y su director creativo Daniel Roseberry. Incluye nada más y nada menos que 50 mil perlas y su confección ha requerido más de mil horas de trabajo de una docena de artesanos.

Kim Kardashian’s look referenced her playboy shoot more than Karl pic.twitter.com/g73djI02JG — Sustainable Hoe ♻️ (@MeeGell) May 2, 2023

¡Casi nada! Este entramado de perlas se ha superpuesto sobre una especie de vestido tipo faja de color carne ceñidísimo. Todo ello, acompañado de una larga estola.

A los más fans de inmediato les hizo clic este look, y es que recuerda al posado desnudo que la ex de Kanye West hizo en sus inicios, en 2007, para la revista Playboy.

kim kardashian’s met gala look reminds me of her playboy photoshoot from 2007 pic.twitter.com/kyivYNxnSL — High End Homo (@highendhomo) May 2, 2023

Not bad but it reminds me of her play boy photoshoot a little bit #KimKardashian #MetGala pic.twitter.com/JXxSZhFEH7 — Namjooniie (@kimnouh15225236) May 2, 2023

Momento incómodo para la empresaria

El año pasado Kim Kardashian causó un escándalo al asistir a la gala del Met enfundada en el mítico vestido que Marilyn Monroe, y este año lo hizo vestida con perlas reales.

“Pensé: ‘¿Qué es lo más Karl posible?’. Ya sabes, las icónicas perlas de Chanel es lo primero que se me viene siempre a la cabeza. Así que queríamos ir empapados de perlas”, reveló sobre su elección.

Una vez más, su elección demostró no resultar demasiado cómoda para una noche de fiesta. Si bien es cierto que ella sentía muy glamurosa, también estuvo todo el tiempo pendiente de no perder las perlas.

“Algunas se cayeron por el camino y le dije a mi hija que las cogiera todas. Son perlas de verdad y las ha ido metiendo todas en el bolso”, contó.

For @KimKardashian, the 2023 #MetGala was all about feeling glamorous and having a good time. See more here: pic.twitter.com/dmqQwyQ6Jo — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 2, 2023