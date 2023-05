Arsenal gana derbi y recupera el liderato en la Premier League

Esta victoria en el derbi londinense añade un poco más intriga a la pelea por el título que mantienen los ‘Gunners’ con el Manchester City, que el sábado había derrotado a otro equipo de la capital, el Fulham (2-1). Pero esta ventaja provisional de dos puntos del Arsenal sobre los ‘Citizens’ podría verse invertida el miércoles, cuando el City se enfrentará al West Ham a las 13:00 horas GT.

Los hombres de “Pep” Guardiola han disputado dos partidos menos que su rival por el título. Verse por detrás en la tabla parece haber liberado un poco a los hombres de Mikel Arteta, que no habían ganado en los cuatro partidos previos, entre ellos una dura derrota contra el City (4-1) hace seis días.

Dos goles del noruego Martin Odegaard (18′ y 31′) y otro del brasileño Gabriel Jesús (34′) encaminaron la victoria. Noni Madueke (65′) marcó el gol de los Blues, que quedan en el puesto 12 con 9 puntos sobre la zona de descenso.

Another London derby victory 👊

Relive a special night at Emirates Stadium in our highlights package 👇 pic.twitter.com/vAG9SEpoG3

— Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023