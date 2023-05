Detalle preocupó a Jennifer López del atrevido vestido que usó en Met Gala

Si algo caracteriza a Jennifer López es que cualquier prenda o look que se atreva a usar en los galas, eventos o alfombra roja, ella sabe portarlo con seguridad, incluso si lleva transparencias o escotes.

La cantante siempre deslumbra donde quiera que se presente. Por eso llamó la atención en la alfombra roja del Met Gala 2023 con un vestido atrevido, impactante, con guantes largos de opera y un elegante tocado, muy de la realeza británica.

Según la revista Page Six, JLo se robó las miradas de los asistentes cuando apareció en el recinto con un elegante y atrevido vestido en color negro y rosa de Ralph Lauren.

La Met Gala es considerada uno de los acontecimientos sociales más exclusivos de Estados Unidos y es llamada ‘La gran noche de la moda’, la actriz no participó de ella en 2022, pero este año llegó sin su esposo, Ben Affleck, y más espectacular y sensual que nunca.

El look más comentado de la noche, tenía una falda rosa ajustada, pero la Diva, por primera vez, no se sentía segura. Confesó a la revista Vogue que en su paso por la ‘red carpet’ no estaba “segura sobre el sombrero”, .

“No estaba segura sobre el sombrero, pero ahora lo estoy sintiendo”, admitió la artista, reseñó el portal Univisión.

El look de la cantante

Jennifer López llevaba un tocado que tenía un elegante velo que recuerdan a los utilizados por la familia real británica para mostrar luto.

Asegura Page Six que este accesorio fue “apropiado” debido a que la temática de la gala fue un homenaje para el fallecido diseñador de moda Karl Lagerfeld, quien murió a la edad de 85 años en 2019.

“Odio usar la palabra ‘icónico’, lo he dicho antes… pero en realidad era una figura tan icónica en la moda (…) Lo que hizo con Chanel durante tanto tiempo y mantener esa marca tan fresca, realmente fue un genio”, dijo JLo a Vogue sobre Lagerfeld.

