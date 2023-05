El Nápoles puede poner punto final a 33 años de espera

Confianza compartida por los tifosi, que abandonaron el estadio con una sonrisa, todavía cantando y agitando sus banderas con la “N” de Napoli y las bengalas azules, durante la procesión que llegó al centro de la ciudad. Convencidos de que no iban a tener que esperar mucho más para volver a las plazas a festejar el Scudetto.

Si logra asegurar el título el miércoles o el jueves, a cinco jornadas para el final de la temporada, el Nápoles igualará el récord de precocidad, que poseen la Juventus (2019), el Inter de Milán (2007), la Fiorentina (1956) y el Torino (1948).

Si no aprovecha esta bola de partido, en caso de victoria de la Lazio sumada a una derrota del Nápoles el jueves en Udine (12:45 horas), el club partenopeo tendrá una nueva ocasión desde el domingo, en casa contra la Fiorentina.

💬 SPALLETTI “I napoletani sanno benissimo che Napoli è bella, ma quanto lo sia veramente lo può dire meglio chi come me ne è ospite. Chi l’ha sempre avuta davanti agli occhi non può restarne folgorato come a quello che gli si presenta davanti 𝓊𝓃 𝑔𝒾𝑜𝓇𝓃𝑜… pic.twitter.com/n4OqxXsZpE

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 3, 2023