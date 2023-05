Lionel Messi: Ultras del PSG insultan al campeón del mundo

La opción romántica: Barcelona

En el tramo final de su contrato con el París SG, que le suspendió a raíz de un viaje no autorizado a Arabia Saudita, el siete veces Balón de Oro estaría negociando desde hace tiempo con su club de siempre, el Barça, según la prensa especializada. El argentino no vería con malos ojos un regreso a la capital catalana a los 36 años -los cumplirá en junio- y el Camp Nou no esconde su sueño: en varias ocasiones el templo culé coreó el nombre de su ídolo en las últimas semanas. Pero la operación es compleja para un “Barça” con la caja de caudales bajo mínimos.

La opción monetaria: Arabia Saudita

Juntar a “Leo” Messi y a Cristiano Ronaldo en la liga saudita y hacer de ello una vitrina para la promoción de una candidatura de Arabia Saudita a la organización de un Mundial en los próximos años. El reto es de envergadura, pero parece al alcance del músculo económico del país del Golfo. Ya con contrato con la oficina de turismo saudita para realizar la promoción del país en sus redes sociales -ese fue el objetivo del viaje de la familia de Messi a Riad-, la estrella argentina también es cortejada para unirse al campeonato local y recrear la legendaria rivalidad con ‘CR7’, jugador del Al-Nassr.

La opción familiar: Miami

Esa hipótesis suena con menos fuerza entre los rumores de traspaso, pero existe: un nuevo reto para Messi en el Inter de Miami, en Florida, en un campeonato norteamericano de larga tradición como destino de grandes estrellas sudamericanas en los epílogos de sus carreras. Kaká, Gonzalo Higuaín o Douglas Costa son algunos de los más recientes. La opción presenta la ventaja de acercar a Messi con su familia de Argentina.

El club parisino prepara su partido ante el Troyes de este fin de semana sin la presencia del futbolista argentino, suspendido por el PSG por haber viajado a Arabia "sin el permiso del club", su salida de la institución parece inminente ❌https://t.co/xOdb5K7mkx — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 3, 2023

*Con información de AFP