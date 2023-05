Kendall Jenner pasea por las calles de Nueva york en trasparente atuendo

Una de las parejas más esperadas en el Met Gala 2023 era Bad Bunny y Kendall Jenner, pues muchos deseaban que confirmaran su romance desfilando juntos en la alfombra roja; sin embargo no fue así.

La verdad, ese no es el estilo ni le da top model y mucho menos del cantante de género urbano. Lo que sí es cierto es que llegaron juntos a un hotel en Nueva York.

The Mark Hotel es el mismo donde casi todos los famosos se arreglan para bajar y hacer la primera muestra de sus atuendos. Esto antes de pasar por la alfombra roja del evento que organiza Anna Wintour, editora de Vogue.

El intérprete llegó por su cuenta y su supuesta novia también. Sin embargo, salieron juntos por los pasillos de la gala. También llegaron al lado a las hermanas de la modelo Kim Kardashian y Kylie Jenner al hotel para prepararse para el after party.

Kendall Jenner and Bad Bunny are seen heading to a Met Gala afterparty. pic.twitter.com/g2nbFUAaaG

— @21metgala (@21metgala) May 2, 2023