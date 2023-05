Manchester City triunfa y es líder junto a un Haaland histórico

El Manchester City venció el miércoles en su terreno 3-0 al West Ham (décimoquinto) en un partido atrasado de la jornada 28 del campeonato, recuperando el liderato y con el atacante Erling Haaland alcanzando los 35 goles anotados, récord absoluto de la Premier League.

Con su tanto en el minuto 70′, el noruego Erling Haaland se convirtió en el mejor goleador en una temporada de Premier League, todos los formatos incluidos, tras haber igualado la anterior marca de 34 goles el pasado domingo en Fulham (victoria 2-1).

Su gol, que supuso el 2-0, sirvió para superar a Andy Cole y Alan Shearer, que habían anotado 34 con el Newcastle en 1993-1994 y con el Blackburn la temporada siguiente, cuando la élite inglesa contaba con 22 equipos y 42 jornadas, en vez de con los 20 equipos y 38 jornadas del formato actual.

El defensa neerlandés Nathan Aké (50) encaminó a los pupilos de “Pep Guardiola” hacia la victoria tras el paso por los vestuarios y el inglés Phil Foden (85) cerró el marcador en los minutos finales.

El City suma así los tres puntos para un total de 79 y recupera la cabeza de la tabla, en detrimento del Arsenal (segundo con 78 puntos) que se impuso en la víspera al Chelsea (3-1) pero que, además de la desventaja de un punto ha disputado un partido más que los “Citizens”.

Con nueve victorias consecutivas, entre la que destaca la goleada al Arsenal (4-1), el Manchester City continúa la marcha con paso firme hacia su tercer título de campeón de Inglaterra consecutivo. La temporada podría ser de ensueño en el lado azul de Mánchester, con el equipo clasificado a semifinales de la Liga de Campeones y con la final de la FA Cup en el horizonte (3 de junio).

Para los “Hammers”, esta es su tercera derrota consecutiva en campeonato y están a tan solo cuatro unidades del Nottingham Forest (décimooctavo), primer equipo en zona de descenso. Además, el próximo domingo reciben en el London Stadium al Manchester United (cuarto).

— Manchester City (@ManCityES) May 3, 2023

En el otro partido disputado el miércoles, el Liverpool (quinto) venció 1-0 al Fulham (décimo) y se mantiene en la lucha por entrar al ‘Top 4’.

Una falta señalada en el área sobre el uruguayo Darwin Núñez fue convertida desde los once metros por el egipcio Mohamed Salah (39), que suma ya 18 dianas en campeonato. A pesar del dominio inicial del Liverpool, el Fulham no se rindió y a punto estuvo de abandonar Anfield con puntos bajo el brazo.

Los Reds, que arrastran tras de sí una temporada de altibajos, siguen dando pasos hacia la recuperación sumando su quinta victoria consecutiva en Premier League por primera vez esta temporada y se quedan a cuatro puntos del Manchester United (cuarto), que ha disputado dos partidos menos que el Liverpool y que visita el jueves al Brighton (8º) en el otro duelo pendiente de la 28ª fecha.

Five @PremierLeague wins on the spin ✊

#LIVFUL pic.twitter.com/13FSkZ1NWa

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2023