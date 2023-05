Marco Antonio Regil se declara sapiosexual

De Marco Antonio Regil se ha preguntado mucho por qué lleva años soltero y una vez más lo cuestionaron sobre por qué no tiene pareja. En su respuesta explicó por qué le ha llegado a faltar tiempo para el amor y se declaró una persona sapiosexual.

El conductor estuvo a punto de llegar al altar en al menos dos ocasiones y en una de sus confesiones reconoció que se arrepintió tiempo después por no haberse casado con una modelo. Ahora que es tan sonado su largo periodo de soltería, Marco Antonio Regil también habló del tipo de personas que lo atraen.

En una entrevista con Pati Chapoy, para su canal “Nada es lo que parece”, el mexicano respondió temas sobre su vida personal, de la que es muy reservado. Contó que su mamá pensó abortarlo en varias ocasiones y en cuanto a las relaciones de pareja, señaló que es sapiosexual y por el momento no sale con nadie de manera oficial.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar, pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente. Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual”, declaró.