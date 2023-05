¡Sonríe el Chelsea! Frank Lampard suma su primera victoria en en el banquillo blue

La número 5 vuelve a sonreír para el Chelsea, que este sábado rompió su sequía de triunfo en Premier League tras derrotar 3-1 al Bournemouth con goles de Benoit Badiashile, Conor Gallagher y Joao Felix. Este triunfo se convierte en el primero de la segunda etapa en el banquillo blue de Frank Lampard, quien desde su llegada acumulaba seis derrotas consecutivas.

Con este resultado el Chelsea se afianza en la décimo primera posición y termina evitándose cualquier susto de un posible descenso ante la insistente lucha en la parte baja de los equipos de la Premier League a falta de tres jornadas para finalizar la campaña.

Three goals and three points! 💪#BouChe pic.twitter.com/UNcAD7JWrr

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 6, 2023