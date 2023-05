Coatepeque se lleva de El Trébol una derrota y un “oso” de su guardameta

El Club Futbol Universidad y Coatepeque dieron vida a la fase de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados. El campeón se vio sorprendido por su rival y por su propio portero, quien dio paso a uno de los “osos” más grandes del futbol guatemalteco. Por su parte, Deportivo San Pedro F. C. también obtuvo un gran triunfo ante el San Benito F. C. en San Marcos.

La Universidad sorprendió al flamante líder del grupo A, y sublíder de la tabla general del Clausura 2023, Coatepeque F. C., que además de la dolorosa derrota fue protagonista del blooper más increíble del futbol guatemalteco.

Universidad derrotó en condición de local (Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol) 3-0 a Coatepeque F. C. con los goles de Wilber Pérez (34’), Allan Velásquez (47’) y Kevin Arriola (53’).

Pero fue el gol de Pérez el cual está en boca de todos los aficionados. El portero sancarlista, Estuardo Sicán, despejó desde su área y el balón sobrepasó la frontera de la mitad del terreno de juego. Fue ahí donde Pérez logró cabecear para que el esférico se fuera rebotando hasta el portero Vander Cruz, quien intentó controlarlo con el borde interno del pie izquierdo, y esta pasó de largo para abrir el marcador en el Estadio El Trébol.

Este resultado deja en coma al equipo actual campeón de la Primera División, que deberá remontar el próximo domingo 14 de mayo en el Estadio Israel Barrio de la Ciudad de la Gardenias, Coatepeque, Quetzaltenango.

1aDiv USAC – @CoatepequeFC 35’ ✅ gol sin polémica de la USAC para ponerse a ganar 1-0.

🎥 Albavisión pic.twitter.com/MZuRfBB6WN — VAR502 (@VAR502GT) May 10, 2023

Triunfo de San Pedro

Otro de los partidos jugados hoy fue entre San Pedro F. C. y San Benito, sublíder del grupo B y cuarto de la general del Clausura 2023. El largo viaje de Petén a San Marcos seguramente afectó al conjunto visitante que cayó 3-1. Ronald Castillo (30´) abrió el marcador, Selvin Pilar (53’) con gol en propia puerta le dio la igualdad a San Benito. San Pedro hizo otros dos goles para sentenciar el triunfo: Rodolfo Olivera (79’) y Wilson Pineda (86’).

Ahora, San Benito deberá remontar en su estadio, el Pablo Ochata, para buscar el boleto a las semifinales de la Primera División. San Pedro F. C. le alcanza el empate, victoria o incluso una derrota por diferencia de un gol.

Para este jueves se completan los partidos de ida de los cuartos de final de la Primera. Barberena F. C. recibirá a Deportivo Zacapa a las 11:00 horas en el Complejo Deportivo de Barberena, Santa Rosa. Por último, Aurora F. C. le hará los honores al Deportivo Suchitepéquez en el Estadio Julio Armando Cóbar a las 17:00 horas.

Los finalistas del Apertura 2022, Coatepeque y Zacapa necesitan llegar a la final del Clausura 2023 para poder conseguir su ascenso directo a la Liga Nacional y ocupar las casillas de Santa Lucía Cotzumalguapa y Deportivo Iztapa, de lo contrario, habrá partidos extras por el ascenso.