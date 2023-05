Dolph Lundgren, Drago en “Rocky”, revela que padece grave enfermedad

En una nueva entrevista el actor conocido por interpretar a Ivan Drago en ‘Rocky IV’, reveló que ha estado luchando contra una enfermedad desde hace mucho tiempo. Dolph Lundgren comentó: “Encontraron un tumor… en mi riñón y lo sacaron aquí en Los Ángeles en 2015. Pero luego hicieron una biopsia y resultó cancerosa”.

El actor de “Los Indestructibles” dijo que después del descubrimiento inicial del tumor se sometió a exploraciones cada seis meses, luego cada año. Pero en 2020, Lundgren comenzó a sufrir lo que pensó que era reflujo ácido pero resultaron ser más tumores, incluido uno que se había desarrollado en el hígado.

“En ese momento, me di cuenta de que esto es algo serio”, explicó el actor, agregando que mientras se estaba preparando para que le extirparan el tumor, recibió malas noticias. “El cirujano me llamó y me dijo: ‘No, ahora ha crecido. Es muy grande. No podemos sacarlo. Es como del tamaño de un limón pequeño”.

Los especialistas recomendaron al actor someterse a terapia sistémica. Esto provocó que el actor sufriera terribles efectos secundarios como diarrea y pérdida de peso severa.

“Le dolía mucho la boca”, dijo la prometida de Lundgren, Emma Krokdal, de 25 años. “Le dolían las manos, pies y no podía comer nada caliente, nada frío ni nada picante. Así que fue una lucha para conseguir la comida, por lo que siguió perdiendo peso”, agregó.

Lundgren agregó que su médico le dio dos o tres años de vida y le recomendó que se tomara un descanso del trabajo y pasara más tiempo con su familia, pero él decidió buscar una segunda opinión antes de darse por vencido, con la Dra. Alexandra Drakaki. Ella realizó una segunda biopsia, descubriendo una mutación que le permitiría a Lundgren curarse con medicamentos.

El actor reveló que el cáncer se ha reducido un 90% y está en proceso de extirpar el tejido cicatricial de los tumores. “Espero que se cure, es uno de mis actores favoritos”, “Esto no puede ser, los mejores están enfermando”, “Esperamos que se recupere”, fueron las reacciones de sus fans.

