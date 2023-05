Jorge Moreno: “Vamos con la mentalidad de ser campeones del mundo”

La selección sub-20 de Guatemala está a escasos días de debutar oficialmente en el Mundial de la categoría que se celebrará en Argentina. Uno de los nombres a tener en cuenta es el de Jorge Moreno, arquero de Comunicaciones FC y que fue figura en el pasado Premundial, donde Guatemala logró su boleto a la cita mundialista, atajando hasta tres penales en la tanda contra México en la ronda de cuartos de final.

Previo a viajar a Argentina, el portero guatemalteco atendió a Emisoras Unidas y habló sobre lo que significa para él, como para su familia encarar un Mundial sub-20, algo que solo una generación de futbolistas guatemaltecos puede presumir, la que clasificó al Mundial de Colombia en 2011.

Jorge Moreno sueña con ser campeón del mundo

“Tienes que tener un sueño para poder levantarte por la mañana”, decía Billy Wilder, director de cine, una frase que puede aplicarse perfectamente a los 21 guerreros que defenderán los colores de Guatemala en Argentina, y entre ellos está Jorge Moreno, quien habló sobre cómo han sido los días previos al debut mundialista.

¿Cómo reaccionó tú familia por tu convocatoria al Mundial de Argentina?

“Muy ilusionados y contentos por cumplir un sueño de esta magnitud que supone representar a Guatemala en un Mundial, nadie de mi familia se lo imaginaba hace algún tiempo, todos estamos ilusionados, contentos y esperando hacer un buen trabajo”.

¿Cómo han sido estos microciclos de trabajo?

“Regresando del Premundial tuvimos oportunidad de celebrar y de ahí nos metimos de lleno en el trabajo, con la meta bien clara que es hacer un buen papel en el Mundial, hemos estado a la altura, hemos tenido giras importantes con la selección, nos hemos sabido preparar responsablemente bien y ya listos”.

¿Cómo tomaron el cambio de sede?

“Al final es bonito, tuvimos la bendición de conocer Indonesia por una gira que tuvimos allá, pero el viaje fue muy largo, la cultura es diferente y el idioma es complicado, al final es algo que puede afectar y nos teníamos que acostumbrar. La noticia del cambio de sede la tomamos de buena manera, al final somos una camada que el profe Loredo nos han enseñado a no poner excusas ni pretextos; Argentina es un país más futbolero, donde se siente más el deporte y fue más lindo quedar en el grupo de Argentina, el partido contra ellos será un ambiente precioso, va a ser lindo porque es una cultura parecida a la nuestra”.

¿Cómo ves a los rivales de grupo?

“Los rivales serán complicados, hay que verlo de esa manera; Argentina si bien es cierto que no pudo conseguir su boleto directo, pero al final son los anfitriones y lo van a hacer valer mucho, Uzbekistán es campeón de Asia, no es cualquier equipo, son fuertes y rápidos, no nos podemos confiar y a Nueva Zelanda ya nos pudimos enfrentar, los conocemos, entonces lo que toca es contrarrestar sus virtudes y mejorar nuestras deficiencias”.

¿Qué significa enfrentarse a la selección anfitriona?

“Es algo muy especial, ellos tienen unos muy buenos elementos, sabemos que tienen a varios jugadores que no quisieron prestar, llámese Alejandro Garnacho, pero al final tienen jugadores de renombre muy buenos y creo que nuestro fuerte es que jugamos como equipo, somos muy unidos dentro de la cancha, esa es nuestra virtud y gracias a eso clasificamos al Mundial”.

¿Cómo ves a Guatemala en el Mundial?

“En el Premundial nos tocó dejar afuera a Canadá y a México, que al final son selecciones que también estaban preparándose para este Mundial. Nosotros tenemos nivel, no vamos con la mentalidad de solo pasar a octavos o cuartos de final, todos vamos con la mentalidad de ser campeones del mundo, podrán llamarnos locos, pero al final tenemos que demostrarlo dentro de la cancha, pero si llegaremos lejos en este Mundial”.

¿Algún mensaje del profe Loredo previo a la convocatoria?

“El profe siempre ha dicho que iba a llevar a los jugadores que estuvieran en buen momento y a los que subieran su nivel. Tristemente hay compañeros que no podrán estar y el profe fue muy claro en ese sentido”.

Las claves para encarar este Mundial

“Al final nuestro fuerte siempre ha sido jugar en equipo y estar juntos, este es el ADN de está Selección, nosotros nos apoyamos dentro y fuera de la cancha, la virtud de este grupo es aspirar a grandes cosas, ponemos la vara alta porque lo podemos lograr, tenemos jugadores muy buenos, tenemos calidad para lograr los objetivos en este Mundial”.

Un mensaje a la afición

“Esta Selección es muy aguerrida, si tenemos que morir dentro de la cancha lo vamos a hacer por el país, por la familia, que no les quede dudas que daremos nuestro máximo esfuerzo dentro de la cancha pase lo que pase, no nos vamos a guardar nada, se den o no las cosas, daremos el 100% por nuestro país, por nuestro orgullo y sé que tenemos que derrochar sangre, sudor y lágrimas dentro de la cancha”.

Guatemala debutará el 20 de mayo, enfrentará a Nueva Zelanda en el estadio Único Madre de Ciudades (12:00 horas). Posteriormente la Azul y Blanco se enfrentará a Argentina el 23 de mayo en el mismo recinto deportivo (15:00 horas) y finalizará su actividad en la fase de grupos enfrentándose Uzbekistán el 26 de mayo (15:00 horas).

