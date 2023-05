Kendall Jenner presume sus atributos llenos de arena en bikini te tanga

Todo parece indicar que la relación de Kendall Jenner y Bad Bunny va viento en popa, pues decidieron darse unos días de relax en las playas de Puerto Rico.

Por eso la modelo dejó con la boca abierta a sus 280 millones de seguidores con la publicación del fin de semana, elevando la temperatura con unas candentes fotos en las que luce diminutos bikinis que resaltan su perfecta anatomía.

Se trata de una prenda del mayor gusto para ella, quien suele subir a sus redes sociales sensuales fotografías luciendo bellos trajes de baño, una tendencia que ha mantenido este año.

La publicación, que alcanzó en apenas 24 horas más de 8 millones de likes y 19 mil comentarios, muestra a la modelo disfrutando de un día de playa y sol, relajándose en un escape vacacional de ensueño con un bello océano de fondo.

Lo que llamó la atención de las fotos es que la hermana de Kylie dejó que la arena se quedara pegada a sus atributos y así publicó la foto, desatando la locura de sus fans.

A pesar de no confirmar oficialmente su relación, Bad Bunny y Kendall Jenner continúan alimentando los rumores de romance. La pareja fue captada sentada junto a la cancha el viernes por la noche en el Crypto.com Arena para el juego entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors.

La hermosa joven de 27 años y el artista parecían estar divirtiéndose mientras disfrutaban del sexto juego de las Semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA.

Se les vio riendo y conversando animadamente. Además, ambos combinaron parte de sus outfits, los dos con botas con print de serpiente. Según varios reportes, ambos han estado saliendo desde febrero y ya han aparecido juntos en diversas ocasiones.

Bad Bunny and Kendall Jenner attends Semi-Finals of the 2023 NBA Playoffs between Golden State Warriors against the Los Angeles Lakers. pic.twitter.com/qWSDR5ZHCy

— @21metgala (@21metgala) May 13, 2023