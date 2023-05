VIDEO. Duras críticas a Bad Bunny tras ignorar a fan que se tatuó su cara

Bad Bunny ha logrado despegar su carrera a niveles altos, pues su fama internacional le ha permitido codearse con famosos de la talla de Brad Pitt.

Sin embargo, muchos critican que el cantante dejara de ser humilde; y es que una vez volvió a ser el blanco de comentarios en contra luego de que una fanática intentara acercarse a él para mostrarle un tatuaje que se realizó con su rostro.

Fue a través de las redes sociales que se hizo viral el video en donde se puede observar que una chica se topa en la calle al llamado ‘Conejo Malo’ y, con mucha emoción intentó acercarse a él para enseñarle que en su honor se tatuó la piel.

No obstante, lo que llamó la atención de todos es la actitud distante que este tuvo con ella, pues este se mantuvo caminado sin prestarle atención a lo que la joven le decía.

“Benito, tengo tu cara tatuada”, gritaba, mientras este seguía caminado, aunque un poco después el artista volteó y esbozó una pequeña sonrisa. Esto ocurrió cuando fue captado de cita con Kendall Jenner.

Bad Bunny: Y ya le di a las dos, la amiga repitió, Wow, qué rico me lo mamó.

Kendall: What are you talking about? pic.twitter.com/xG3QFPgZe4

— Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) May 14, 2023